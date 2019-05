Pulizia straordinaria: a Villagrazia spazzate 96 strade, via le alghe dal porticciolo di Sferracavallo

Novantasei vie ripulite. E' il bilancio della pulizia straordinaria in corso a Villagrazia che vede impegnati gli operai della Rap e della Reset. Iniziata la rimozione delle alghe nel porticciolo di Sferracavallo, voluta dall’assessorato al Decoro Urbano, guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone. Da giovedì scorso, per rimuovere la posidonia che si è accumulata dopo le numerose mareggiate, sono in campo una pala e tre motrici: già riempiti tre cassoni da 10 mila chilogrammi ciascuno. "Le attività - spiega l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti - continueranno anche nei prossimi giorni. Rap già a metà aprile aveva provveduto a rimuovere le alghe nel porticciolo di Mondello e lo stesso presidente Giuseppe Norata aveva annunciato interventi calendarizzati su Sferracavallo".

Inoltre sono ben 2.721 gli ingombranti rimossi in tre settimane. Dieci le squadre ancora impegnate a Borgo Nuovo dove la quantità di ingombranti è superiore agli altri quartieri già serviti. Soltanto in via Bronte sono stati prelevati 143 pezzi di mobili vari, rifiuti legnosi ed elettrodomestici vandalizzati. La Rap ha ritirato rifiuti ingombranti con l’ausilio di gru anche in via Villini S. Isidoro (20), via Villini angolo via dei Villini (10), via Augusta (85), via Bagheria (32) e piazza Santa Cristina (63).

Le azioni della Rap sugli abbandoni di rifiuti questa settimana hanno abbracciato anche altri quartieri. Gli interventi nel dettaglio hanno riguardato: via Pensabene, via Bianchini, via Palmerino, via Lo Bianco, via Bisazza, via Cappuccini, via la Loggia, Corso Pisani via Degli Emiri, via Ruggerone da Palermo, via Rombulo, via Altarello via Fondo Margifaraci, via Tiro a Segno, via delle Sedie Volanti, vicolo delle Api.

Al seguito di Rap e Reset anche la polizia municipale che dal 21 maggio a ieri ha elevato 12 multe di cui 10 da 166 euro per conferimento rifiuti fuori orario, due da 600 euro ciascuna, rispettivamente per abbandono di rifiuti pericolosi e una per abbandono ingombrante.

Le attività di diserbo, curate da Reset, sono state realizzate nel dettaglio in: via del Volpino, via Gaetano Lauriano, via Savonarola, via Schifani, via SS. Mediatrice, via Orecchiuta, via Marinella Bragaglia, via Castellana, via Centuripe, viale Regione Siciliana (da Santa Maria di Gesù a via Giafar), via Emanuele D’Astorga, via Leon Dufourny.

L'elenco completo delle 96 vie spazzate

Via Emily Balch, vicolo Cilio accesso da via Villagrazia, via Etna, vicolo Marchese, via Villagrazia tratto via Emily Balch via Agnetta, via Villagrazia traversa, via alla Centrale Elettrica, via Barresi, via Casuzze,Casuzze, via Falsomiele ttatto via Casucce via Valenza, fondo Pecoraro, traversa via Falsomiele di fronte Chiaranda, via Natalia Ginzburg Levi già via V.F.27, via del Bassotto, via del Levriere tratto viale Regione Siciliana via del Segugio, via del Segugio, via del Volpino tratto via del bassotto via del Levriere, via del Volpino tratto via del Volpino via dello Spinone, via dello Spinone, via dell'Ermellino tratto viale Regione Siciliana via del Levriere. Spazzamento effettuato il 23 maggio: via Agnetta (Villagrazia), via Altofonte tratto via V.F.6 via Ciraulo, via Bisso, via Ambleri, via Giuseppe la Montagna, via crimi, via Lombardo, cortile Mollo, salita Vittoria Mulino, via Orecchiuta, via Tomaselli, cortile Rantaria, via Giovanni Alcozer già via V.F.10, piazza Villagrazia, via Villagrazia interno civico 302, via Villagrazia tratto via Agnetta via Altofonte, piazza Andrea Costa, via Andrea Costa, via del Castoro, largo del Daino, via della Giraffa, largo della Marmotta, via della Martora, via Papa Giovanni XXII tratto via dell’Ermellino via della Giraffa, via dell’Antilope tratto largo del Camoscio via della Giraffa, via Lorenzo Panepinto già via V.F.28 tratto via dell’Ermellino via Guido Rossa, largo Giuseppe Reverberi già largo V.33, largo Pietro Doderlein già largo V.34, via Bonagia tratto via dell’Ermellino via del Visone, largo del Camoscio, via del Visone, largo della Lontra, via dell’Antilope tratto via del Visone via Castoro, via dell’Ermellino, viale Regione Siciliana carreggiata lato monte direzione catania tratto via dell’Ermellino via Belmonte Chiavelli, via Troina tratto svincolo Bonagia via dell’Ermellino, via Teodoro Perez De Stefani già via V.F.24,vicolo carlo Alianello, via Agnetta tratto Barone della Scala via S.F. di Sales, via Aloi, vicolo Bagnara, via Barone della Scala, piazza Barone della Scala, vicolo di Gregorio, vicolo Graffeo, via Moneta Ernesto Teodoro, viale Regione Siciliana lato monte tratto Ponte sul fiume Oreto via Aloi, via San Bernardo da Corleone già via V.F.25, via Villagrazia tratto via Barone della Scala via Balch, via Villagrazia tratto civico 138A, baglio Vitale (via Aloi), via San Francesco di Sales. Ieri mattina interventi di spazzamento manuale in: via Agnetta tratto via Valenza via V.F.34, via Agnetta tratto vicolo Marchese via V.F.34, via della provvidenza, via Doufourny, via Mulini Starrabba, via san Benedetto il Moro, via Starrabba, via V,F.34, via Valenza, via Zuppetta, via Giuseppe Bagnera, via Bonagia tratto via del Levriere via Chiaranda, via Chiaranda, via del levriere tratto via dell’Antilope via del segugio, via dell’Antilope tratto via della Giraffa via del Levriere, via papa Giovanni XXIII tratto via della Giraffa via Guido Rossa, largo Parisi, via Guido Rossa, via Giuseppe Rumore, via Pia Nalli già via V.F.31.

