"PuliAmo le spiagge": volontari di Legambiente in azione a Punta Barcarello

Punta Barcarello tra le dieci finaliste dell’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, promossa da Legambiente e sostenuta da Procter & Gamble e Carrefour Italia contro l'inquinamento marino. L’emergenza globale richiede, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettiva finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente un cambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane. Le più recenti proiezioni scientifiche indicano infatti che, senza interventi decisi, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci e, secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle nazioni unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Un fatto allarmante che coinvolge anche il Mediterraneo, identificato come una delle aree più colpite al mondo dalla minaccia dell’inquinamento marino.

In quest’ottica prende dunque forma l’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, che ha permesso agli utenti di scegliere 10 tra le 20 spiagge selezionate lungo i nostri litorali, semplicemente votando la propria preferita sul sito www.puliamolespiagge.it entro il 31 marzo scorso. La spiaggia di Punta Barcarello, che ricade nell’Area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine ed è composta prevalentemente da piccoli ciottoli, verrà pulita il 16 agosto.

La spiaggia si trova in un tratto di costa rocciosa che ha diverse peculiarità, come gli scogli in calcarenite con importanti agglomerati di conchiglie fossili. Un vero e proprio “marciapiede vivente” (noto anche come “trottoir a vermeti”) che è presente in pochissimi tratti di costa del Mediterraneo: una biocostruzione che lambisce il mare, formata dalla sovrapposizione di gusci di molluschi. Ha una struttura simile alla barriera corallina e rappresenta un grande patrimonio di biodiversità da tutelare.