Pulci nel magazzino dei vigili: "Divise da buttare?", il comandante attacca il suo vice

Le foto di alcune pulci al magazzino del comando di via Dogali hanno fatto il giro di whatsapp tra i vigili urbani, suscitando indignazione e una richiesta di disinfestazione urgente. Il comandante Gabriele Marchese ha fatto anticipare l'intervento della Rap. Ma dopo la disinfestazione straordinaria (al di là di quelle cicliche programmate con il Comune), c'è chi sostiene che le pulci siano ancora presenti al comando. E che, addirittura, ci siano divise nuove di zecca da buttare.

"Qualcuno è a conoscenza di cosa intende fare il comando per le divise in magazzino. Non sarebbe il caso di distruggerle? Rischiamo di portarci a casa uova e pulci su divise di prossima consegna!", si legge in uno dei messaggi diffusi tramite whatsapp. "Ad oggi - risponde Marchese - nessuno mi ha segnalato la necessità di buttare divise: né il responsabile del magazzino né altri dipendenti. Se le condizioni sono tali da richiedere una nuova disinfestazione, ci regoleremo di conseguenza. Una cosa è certa: io non mi presto a nessun 'can can'. Il vicecomandante Galatioto doveva verificare il risultato della disinfestazione, finora non mi è pervenuta nessuna comunicazione".

Riaffiorano così in superficie le divergenze tra Marchese e Galatioto, già emerse nei giorni precedenti alla visita di Papa Francesco in città, quando scoppiò il caso degli straordinari da erogare ai vigili urbani. Adesso a far discutere sono le pulci. A gettare benzina sul fuoco, il consigliere comunale Sabrina Figuccia (Udc): "Lo scorso sabato, la Rap ha mandato una squadra a fare la disinfestazione. A distanza di alcuni giorni sembrerebbe che le pulci non siano state sconfitte, ma siano ancora vispe e abbiano preso d'assalto i locali di via Dogali".

"Chi fa delle affermazioni se ne assume la responsabilità - conclude Marchese -. Per quanto ne so io, si è trattato di un caso isolato. Ovvero un dipendente che ha trovato due animaletti su una maglietta. La disinfestazione è stata fatta, aspetto di conoscerne l'esito".