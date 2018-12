Obiettivo prevenire i rischi idrogeologico e sismico: siglata intesa tra costruttori e geologi

Portare avanti un corretto modello di sviluppo territoriale che tenga conto degli aspetti di carattere geologico che riguardano il patrimonio edilizio urbano. E' questo l'obiettivo del protocollo d’intesa, siglato fra Ance Palermo (Associazione Costruttori Edili) e l’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia che sancisce anche la nascita di un tavolo permanente di confronto fra le due realtà, presiedute rispettivamente da Fabio Sanfratello (Ance Palermo) e Giuseppe Collura (Geologi Sicilia).

A firmare il documento, oggi, a Palazzo Forcella De Seta, sede dell’associazione dei costruttori, sono stati il presidente dei costruttori palermitani Fabio Sanfratello e il vicepresidente dell’Ordine siciliano Mario Leta. "Mettere in sicurezza strade, abitazioni ed edifici strategici della città, per Palermo - ha sottolineato il presidente di Ance Palermo Fabio Sanfratello – è una necessità di grande attualità. Sono fondamentali interventi qualificati e programmati per mitigare tanto il rischio idrogeologico quanto quello sismico che interessano la città e il suo hinterland e questa intesa con i geologi vuole definire le linee guida dedicate proprio alla redazione degli studi geologici e all’esecuzione delle specifiche indagini geognostiche da associare, poi, agli interventi strutturali perché siano efficaci".

"La prevenzione e la mitigazione dei rischi geologici e tutte le azioni volte alla pianificazione e all’attuazione degli interventi di ristrutturazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio costituiscono una delle principali emergenze sui cui investire risorse e competenze. La sottoscrizione di questo protocollo – ha aggiunto il vicepresidente dell’Ordine siciliano Mario Leta – sancisce una fattiva collaborazione basata sulla condivisione di percorsi e di procedure, sulla definizione di strategie di intervento di cui i geologi sono parte integrante e per le quali risulta imprescindibile un approccio multidisciplinare. Le attività di cooperazione riguarderanno anche ambiti specifici come: la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio sismico e la co-organizzazione di incontri periodici e percorsi formativi basati sulle comuni attività. Tale progettualità consentirà di implementare il patrimonio di conoscenze tecniche condivise fra le diverse professionalità, nell’ottica di un reale rilancio del settore edilizio con il coinvolgimento di tutte le parti sociali".