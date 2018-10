"Giù le mani dalla caccia", protesta davanti alla Regione

Centinaia di cacciatori hanno manifestato davanti alla Regione per protestare contro la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che ha confermato la decisione del Tar, respingendo la richiesta sospensiva della Regione sull'ordinanza che ha bloccato alcune aperture anticipate e la caccia al coniglio selvatico.

Al grido di "La caccia non si tocca" e colpi di fischietto, i manifestanti hanno esposto striscioni come "La caccia è una passione", e "Siamo cacciatori, non bracconieri". I promotori dell'iniziativa, l'Unaves, sigla che riunisce alcune associazioni venatorie siciliane, sono scesi in piazza per chiedere l'approvazione della testo di modifica alla legge regionale, che giace da anni come proposta di iniziativa parlamentare.