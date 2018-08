Università, è morto il professore Domenico Lo Iacono

Qualcuno lo ha considerato "una delle personalità culturali più autorevoli di Palermo e della Sicilia intera". Domenico Lo Iacono non c'è più. Ex professore dell'università di Palermo, era malato da tempo. E' morto a 80 anni. Dopo essersi laurato in Pedagogia e aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Lettere nella scuola statale, nel 1973 era entrato nell'ateneo palermitano: docente di Storia contemporanea della facoltà di Scienze Politiche. Da 20 anni era in pensione.

Lo Iacono è stato autore di diverse pubblicazioni: ‘Le Industrie a Palermo dopo l’Unità’, ‘L’Economia siciliana post-unitaria’, ‘Aspetti sociali e politici della tratta dei negri in Africa’ ‘Economia in Sicilia dai Borbone al Fascismo’. I funerali verranno celebrati lunedì nella chiesa Maria Santissima di Pompei di via Papa Giovanni XXIII.