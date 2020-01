Donne vittime di maltrattamenti, lavoro di squadra di carabinieri e centro ascolto a Monreale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il lavoro sinergico tra il centro d’ascolto “Donna” e i carabinieri di Monreale, per le rispettive competenze, è il punto di partenza per progettate interventi di aiuto per tutte quelle donne che sono vittime di maltrattamenti e per portare avanti le opportune azioni di prevenzione anche attraverso incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione. Questo quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio nei locali del centro d’ascolto, nella sede della Caritas diocesana di Monreale, al quale hanno partecipato il responsabile legale Rosaria Messina, la psicologa Teresa Pupella, l’assistente sociale Angela Ganci, il capitano Quattrocchi e i marescialli Gambino, Lupo e Onorini.

Alla riunione vi hanno preso parte, fra gli altri, la presidente dell’associazione “Donnattiva” Ina Modica e per la Caritas Bianca Marchese. L’incontro si è sviluppato sulle tematiche inerenti la violenza sulle donne e la necessità di sensibilizzare la collettività. L’occasione ha consentito di rimarcare il realizzo della "Rete Antiviolenza Carabinieri Di Palermo", composta da trenta militari del comando provinciale, selezionati per particolari attitudini personali e professionali, i quali fiancheggeranno i colleghi delle stazioni della Provincia di Palermo nel complesso e sfaccettato dialogo con le vittime di reati di genere.

Nel corso della serata inoltre, le operatrici del centro hanno illustrato il lavoro che ormai da anni svolgono a servizio della comunità nella lotta alle vecchie e nuove dipendenze nonché al sostegno ai nuclei familiari ed alle istituzioni con riguardo alle molteplici implicazioni delle problematiche adolescenziali. Da questa collaborazione è emersa una corrispondenza comune di intenti tra l'Arma e il centro che con l'incontro di ieri ha posto il primo tassello per intraprendere una cooperazione sempre più strutturata.