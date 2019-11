Corso Tukory, posteggiatore abusivo ruba copricerchioni dalle auto: arrestato

Operazione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo nella notte. A finire in manette, in flagranza di reato, è stato un uomo di 61 anni (M.G. le sue iniziali) palermitano, già sanzionato perché sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. L'accusa è di furto aggravato: i militari dell’Arma, infatti, durante una normale attività di controllo del territorio, transitando in corso Tukory hanno sorpreso l’uomo intento a trafugare da alcune auto parcheggiate i coperchi coprimozzo (a copertura dei cerchioni, servono a proteggere il lato esterno delle ruote). Il 61enne è stato prontamente bloccato ed identificato: sono stati rinvenuti cinque coperchi, che erano stati asportati da tre auto. I proprietari dei mezzi sono stati contattati ed hanno formalizzato querela.

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto. Giudicato con il rito direttissimo in tribunale, a seguito di convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.