L'Inps nei quartieri, due nuovi sportelli negli uffici dell'ottava circoscrizione

Due nuovi sportelli Inps saranno al servizio dell’utenza, già a partire da lunedì 21 maggio, negli uffici dell’ottava circoscrizione. Lo annuncia l'Inps in una nota. Le due nuove postazioni decentrate vanno ad aggiungersi a quelle già operative nella sesta e settima circoscrizione e completano al momento, con il front-office della sede di Palermo, l’offerta di informazioni e consulenza dell’Inps in città.

Gli utenti che intendono usufruire del servizio istituito presso gli uffici di via Cimbali dovranno previamente prenotarsi al numero 091/285285 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15) o all’indirizzo di posta elettronica Urp.Palermo@inps.it e recarsi presso gli stessi sportelli nel giorno ed all’orario concordati, all’interno della solita fascia oraria (8.30 – 12.30, dal lunedì al venerdì).

"Ricordiamo - si legge in una nota - che per prenotarsi è sufficiente fornire le proprie generalità ed il motivo dell’appuntamento e non sono richiesti né il Pin, né altre credenziali. Chi volesse chiedere il Pin, potrà, invece, continuare ad accedere anche agli sportelli aperti presso l’ottava circoscrizione, secondo la consueta turnazione e senza prenotazione".