Rivoluzione nella polizia palermitana, assegnati nuovi incarichi

Disposta la rotazione delle dirigenze di alcuni uffici e assegnati nuovi incarichi nella polizia di Palermo. Dalla questura è arrivata infatti la notizia che sancisce di una serie di trasferimenti ed avvicendamenti di funzionari. Ecco nel dettaglio tutte le "mosse".

Il primo dirigente Fabio Giordano passa dalla dirigenza dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico al "timone" del commissariato di polizia San Lorenzo. Fausto Pillitteri saluta il commissariato di San Lorenzo: andrà ad assumere l’incarico di dirigente di un altro storico commissariato cittadino, quello di Zisa-Borgo Nuovo.

Rosa De Gregorio ha invece assunto l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: proviene dalla dirigenza della sezione di polizia stradale Palermo. Ad assumere l’incarico di quest’ultimo ufficio sarà invece Cono Incognito, ex dirigente del compatimento di polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia Occidentale. Infine a ricoprire l’incarico di dirigente di quest’ultima specialità della polizia di Stato, sarà Carlo Solimene, a sua volta ex direttore della prima divisione del servizio polizia postale e delle comunicazioni dalla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, con sede a Roma.