La pistola e la grande paura, ora si cambia: metal detector per entrare in Cattedrale

Dopo la grande paura si corre ai ripari. Metal detector per entrare in Cattedrale e sorveglianza rafforzata. Lo ha deciso il comitato per la sicurezza dopo l'episodio avvenuto giovedì pomeriggio quando un uomo è entrato all'interno della chiesa mentre si stava celebrando un matrimonio e ha tirato fuori una pistola a salve terrorizzando gli invitati alla cerimonia e i tanti turisti.

Decisivo l'intervento del padre della sposa che ha visto la scena ed è riuscito a correre verso l'uomo e a bloccarlo. Subito dopo l'irruzione sono intervenuti gli agenti della Digos e i carabinieri in borghese che hanno fermato l'uomo - un 33enne poi identificato dalla polizia - e lo hanno portato all'esterno.

Momenti di panico che hanno costretto le istituzioni a prendere provvedimenti. E ieri mattina il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura per pianificare un nuovo sistema di controllo per gli accessi alla Cattedrale. A breve saranno sistemati dei metal detector all’ingresso. Una soluzione che dovrebbe esser presa in via definitiva.

Intanto il 33enne protagonista dell'irruzione è stato rilasciato e accompagnato presso un reparto psichiatrico. L'uomo, come riferito dai familiari, non era in alcun modo legato agli sposi. Ha rischiato il linciaggio, è stato salvato dalle forze dell'ordine. "Ha rovinato il giorno più bello della mia vita", ha detto il padre della sposa.