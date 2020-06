Il Comune scommette sulla "ciclopolitana": sì ai lavori per la pista ciclabile via Praga-via Principe di Villafranca

Erano state annunciate nelle scorse settimane e adesso diventano realtà. E' stata emessa l'ordinanza che consente l'avvio dei lavori per una della nuove piste ciclabili che attraverseranno la città. La nuova pista ciclabile bidirezionale coprirà l’asse Nord-Sud da via Praga a via Principe di Villafranca e si snoderà lungo i seguenti assi viari: viale Praga (tratto compreso tra viale Strasburgo e via Ausonia); via Ausonia; viale Emilia; viale Campania; viale Piemonte; via Boris Giuliano; via Giacomo Leopardi; via Piersanti Mattarella (tratto compreso tra via Notarbartolo-e via D. Almeyda); via Piersanti Mattarella (sul marciapiede tratto compreso tra via via D. Almeyda e via C. Nigra - in promiscuo con i pedoni); via Principe di Villafranca /(tratto compreso tra via Marconi e via Dante).

L'ordinanza consentirà i lavori nel primo tratto che andrà da via Principe di Villafranca a viale Piemonte. "Continua l'investimento dell'amministrazione comunale sulla mobilità ciclabile - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla mobilità Giusto Catania - con la realizzazione di questa 'ciclopolitana' si sottrarrà spazio della carreggiata stradale, attualmente utilizzato dalle automobili per destinarlo alle biciclette. Una scelta politico-culturale che definisce l'ambizione di investire, sempre di più, sulla mobilità sostenibile e sulla costruzione della città ecologica". Il Comune precisa che nei prossimi giorni cominceranno i lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 settembre.

