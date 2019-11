"Piscina aperta ogni sabato", Comune trova i soldi per pagare gli straordinari al personale

"Dal 23 novembre prossimo la piscina comunale sarà aperta a regime anche ogni sabato". Lo annunciano il sindaco Leoluca Orlando ed il vicesindaco Fabio Giambrone, dopo che sono state reperite le risorse per il pagamento dello straordinario al personale dell'impianto di viale del Fante.

"Veniamo così incontro - aggiungono Orlando e Giambrone - alle esigenze dei tanti fruitori della piscina: sia di atleti ed associazioni sportive che potranno programmare con tranquillità le proprie attività agonistiche, ma anche dei numerosi nuotatori dilettanti, garantendo l’apertura dell'impianto anche in un giorno, come il sabato, in cui la gente è più libera da impegni lavorativi”.

Contro la chiusura il sabato è in programma domani un sit-in davanti alla piscina comunale organizzato dalle società sportive di nuoto, nuoto sincronizzato e pallanuoto. "La piscina comunale - dicono le società sportive - dalla scorsa estate resta chiusa il sabato per mancanza di fondi straordinari per il personale. Questa chiusura prolungata crea danni enormi alle società sportive in una fase importante dell'attività agonistica e ai cittadini che potrebbero usufruire dell'impianto". Le società sportive hanno quantificato in 400 euro il costo per l'amministrazione comunale per tenere aperto l'impianto, a fronte e di un mancato introito di circa 2.500 euro con la piscina chiusa.