"Struttura esterna abusiva", blitz della polizia in piazza Magione: scatta sequestro

Operazione della polizia alla Kalsa che ha controllato due locali nella zona della Magione, area "calda" sul fronte della movida. Gli agenti sono intervenuti in un pub e in un ristorante in piazza Sant'Euno. Nel mirino il Ciaka di piazza Magione. L’attività ispettiva - mirata al contrasto dell’abusivismo commerciale, con accertamenti di natura amministrativa - ha fatto emergere delle irregolarità. "Per quanto riguarda il pub - hanno spiegato dalla questura - gli accessi amministrativi effettuati hanno fatto rilevare una non conformità alla Dia sanitaria, che è stata rilevata dal personale dell’Asp". E' cosi scattata la relativa sanzione di duemila euro.

"In relazione al ristorante - spiegano dagli uffici di polizia - invece è stata riscontrata la presenza di una struttura esterna di pertinenza del locale, estesa per circa 50 metri quadrati su suolo pubblico, risultata abusiva e pertanto sottoposta a sequestro preventivo. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni per diverse violazioni, quali occupazione abusiva di suolo pubblico, violazioni al regolamento comunale sui dehors e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande all’esterno del locale, per un totale di circa 2.500 euro. Il titolare è stato, inoltre, deferito all'autorità guidiziaria in relazione alla violazione degli articoli 633 e 639 bis c.p. per invasione di terreno pubblico, nonché per aver deturpato cose di interesse storico artistico (basole del terreno dove erano affogati i perni di una struttura tipo dehors abusiva) e danneggiamento".