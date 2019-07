Via vai sospetto in un seminterrato a Ciaculli: scoperta piantagione di marijuana, un arresto

Scoperta una piantagione di marijuana nel seminterrato di uno stabile in via Ciaculli. Sequestate 256 piante. Arrestato per coltivazione ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica Giuseppe Marsalone, 54enne palermitano. Ad insospettire i carabinieri della stazione Villagrazia di Palermo il via vai di persone e la presenza di cinque unità esterne di climatizzatori fuori dall’abitazione.

I militari hanno fatto irruzione e, oltre alla piante - alte circa un metro - hanno trovato lampade alogene, impianti di condizionamento e aspirazione, ventilatori e materiale fertilizzante. "Gli accertamenti effettuati successivamente - spiegano dal comando provinciale - hanno permesso di verificare che l’impianto artigianalmente realizzato per la coltivazione, era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società E-Distribuzione intervenuti sul posto".

Il 54enne è portato al Pagliarelli. Il giudice ieri ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.