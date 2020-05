Piano shock sull’edilizia scolastica, Italia Viva: “A Palermo subito via ai cantieri”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’approvazione in Senato dell’emendamento di Italia Viva sull’edilizia scolastica rappresenta un’occasione imperdibile per Palermo: la norma consente infatti di nominare i sindaci come commissari delle singole opere snellendo la burocrazia e velocizzando al massimo le procedure. In poche parole, tutti i cantieri nelle scuole fermi da anni potrebbero partire subito rendendo i plessi della città belli e sicuri e dando una scossa all’edilizia. Italia Viva chiede al sindaco Orlando e all’assessore Marano di effettuare, grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti, un’immediata ricognizione di tutti i cantieri, così da rendere Palermo pronta ad attivarli”. Lo dicono i consiglieri comunali di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici (capogruppo), Francesco Bertolino e Carlo Di Pisa.