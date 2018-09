Petralia Soprana, sì al restauro del Collegio della Sacra Famiglia: in arrivo 550 mila euro

Finanziato, con 550 mila euro, il restauro conservativo del Collegio della Sacra Famiglia di Petralia Soprana. L'intervento sarà possibile grazie ai finanziamenti del “Patto per il Sud”. A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici Michele Albanese.

Le somme sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento degli impianti del Collegio che si trova nel cuore del centro storico, tra piazza Duomo e piazza del Popolo. Il Comune ora può procedere con la gara per l'aggiudicazione dei lavori.

"Nelle settimane scorse - dice il sindaco Pietro Macaluso -. la nostra amministrazione ha ottenuto anche il finanziamento di quattro cantieri di lavoro per un importo complessivo di 117.577,90 euro dall’assessorato alla Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, e altri 21.649,10 per l’esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche sismiche nell’edificio che accoglie la scuola media ed elementare di via Sgadari".