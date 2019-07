"Stop ai disservizi Amat": cittadini lanciano petizione per migliorare il trasporto pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il servizio dei trasporti pubblici a Palermo è carente e problematico. Una città sempre più ambita da turisti italiani e stranieri, un polo universitario che annualmente accoglie centinaia di studenti da ogni parte della Sicilia (studenti per lo più non dotati di mezzi di trasporto autonomi), la Capitale della Cultura 2018, una città cosmopolita e progressista che tuttavia si mostra decisamente indietro rispetto alla possibilità di muoversi agevolmente con il trasporto pubblico". E' l'incipit di una petizione lanciata da Annamaria Abbate.

"La questione - scrive su change.org - è rilevante su un piano sociale ed ambientale, vista l’esigenza sempre più concreta di usufruire in massa di tale servizio: la presenza di un sistema di trasporto pubblico efficiente permetterebbe di ridurre il traffico cittadino, i tempi degli spostamenti e soprattutto lo smog. E’ inammissibile questa mancata attenzione per una questione che abbraccia problemi tanto considerevoli ed ampi. E' inammissibile, inoltre, che le segnalazioni ed i reclami rivolti nel tempo all’Amat spa siano stati ignorati e trascurati, con un atteggiamento che sembra quello di chi pensa di poter fare tutto ciò che vuole. Non è così".

"Siamo stanchi e vogliamo che si inneschi un cambiamento. Vogliamo sollecitare l’amministrazione comunale e l’azienda Amat affinché trovi una soluzione reale e concreta ai numerosi disservizi cui è sottoposta la popolazione. Vogliamo che vengano rispettati gli orari di servizio, che si effettuino tutte le corse previste, ma soprattutto vogliamo che l’azienda doti tempestivamente tutti i mezzi di Gps, così da rendere possibile il monitoraggio dei tempi di attesa e l’orario di arrivo. Queli pochi mezzi dotati Gps - si legge infine - risultano spesso spenti e disattivati, causando grandi disagi ai cittadini".