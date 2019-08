Installazione green a Mondello: in spiaggia spunta il pesce mangia plastica

Un pesce mangia plastica in spiaggia a Mondello. L'installazione green che vuole sensibilizzare sull'importanza di tenere puliti i nostri mari è comparsa ieri in spiaggia. E' stata realizzata in ferro battuto dalle Officine Cucchiara, misura 2 metri per 80, e serve per raccogliere bottiglie e contenitori di plastica dei bagnanti.

L''esemplare' collocato sul litorale palermitano è stato voluto dai 18 Rotary Club dell’Area Panormus. Il primo agosto scorso un altro pesce mangia plastica è stato posizionato sulla spiaggia di Altavilla. Le installazioni disseminate sulle spiagge siciliane sono in tutto 12. La prima è apparsa a San Leone, nell'agrigentino.