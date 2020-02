Passante ferroviario, gara assegnata: al via i lavori in vicolo Bernava e via Serpotta

Assegnati i lavori di demolizione dei fabbricati di vicolo Bernava e via Serpotta, per un valore di circa un milione di euro. Ad aggiudicarsi l'appalto la Impresit lavori Srl. Dopo la consegna dei lavori per il prolungamento fino a via Ugo La Malfa di viale Francia e la sistemazione a verde delle aree limitrofe di via Monte Iblei, avvenuta lo scorso mese, si aggiunge così un altro tassello per il completamento del Passante ferroviario - realizzato già al 96% - per il quale attualmente sono in corso interventi per oltre 20 milioni di euro.

"Procede speditamente - fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) - l'attività dei cantieri in corso, quelli per il prolungamento di viale Francia e per la sistemazione a verde della copertura della galleria di via Monti Iblei, per la realizzazione della nuova sottostazione elettrica di Tommaso Natale, delle opere civili nella galleria fra Notarbartolo e Francia, della nuova fermata di Capaci (via Kennedy), degli impianti per la sicurezza dei tunnel ferroviari e per l’integrazione degli impianti tecnologici della fermata Tommaso Natale. Parallelamente si lavora per la riprogettazione delle restanti opere da avviare in gara".