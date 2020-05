Tragedia nelle campagne di Partinico, pastore 42enne trovato morto: indagini in corso

Il corpo di un pastore romeno è stato trovato senza vita in contrada Bosco Falconeria, a Partinico. Marin Nicolae Neacsu, 42enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni, era alle prese con una mandria di bovini all'interno di un’azienda agricola.

A segnalare la presenza del cadavere dell'uomo è stato il datore di lavoro: B.N., 44enne di Alcamo. Il proprietario dell'azienda agricola ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Partinico che sarebbe andato in azienda dopo aver saputo che i capi di bestiame vagavano senza alcun controllo tra i campi. Mentre percorreva il tratto di strada che porta all'azienda però non si sarebbe reso conto del corpo del pastore e gli è passato di sopra con l’auto.

L’ispezione sul corpo Neacsu avrebbe confermato traumi al torace compatibili con la dinamica descritta dall'allevatore. Sono in corso le indagini dei carabinieri. La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per chiarire se l'uomo sia morto in seguito ad un malore o un incidente.