Cavaliere (quinta circoscrizione): "Evento Papa finito ma i rifiuti sono rimasti in via Tancredi"

Il Consigliere della Quinta Circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che a distanza di un mese circa, data la quale ha inviato una nota alla Rap per segnalare la presenza massiccia di rifiuti ingombranti in via Re Tancredi nulla è stato fatto. "Capisco bene che nell'ultimo periodo - dice - l'attenzione è stata spostata soltanto al centro storico, ma è pur vero che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Auspico che la Rap torni a prestare servizio di raccolta rifiuti in piena normalità altrimenti non ci resta che sperare che la prossima volta Papa Francesco visiti il quartiere Zisa e le periferie di Palermo".

