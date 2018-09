Il Papa a Palermo, 5 mila giovani da tutta la Sicilia lo incontreranno davanti al Politeama

Mancano due settimane all'arrivo del Pontefice in città e si va definendo l'organizzazione del grande evento. Non solo la messa al Foro Italico, previste una serie di attività in piazza Castelnuovo e il pranzo da Biagio Conte