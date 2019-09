Quei tifosi che volevano portare la "torta 100 colpi" al Barbera: niente stadio per 47 salernitani

Doccia gelata per 47 tifosi della Salernitana: il Consiglio di Giustizia Amministrativa al quale è ricorso la Questura della provincia di Palermo, ribalta la decisione del Tar Sicilia- sezione Palermo e riconferma il daspo per i sostenitori granata. I fatti risalgono al dicembre 2017, quando gli ultras campani giunsero al Barbera, in trasferta: fu scoperto un autobus carico di fumogeni e petardi per il quale scattò un provvedimento per tutti i tifosi coinvolti.

I tifosi avevano fatto ricorso avverso il provvedimento del Questore e il TAR lo aveva accolto. Adesso, la amara sorpresa: i 47 tifosi della Salernitana non potranno più varcare la soglia degli stadi italiani.

Tra il materiale che i tifosi della Salernitana stavano per portare al Barbera nel loro viaggio verso Palermo c'era anche la cosiddetta "torta 100 colpi". Così gli agenti dei commissariati di polizia stradale di Bagheria e Termini Imerese e del XI Reparto Mobile del capoluogo, intervenuti poche ore prima della partita Palermo-Salernitana nell’ambito dei consueti servizi di sicurezza e controllo predisposti dalla Questura fecero scattare un maxi sequestro.

La polizia quel pomeriggio scovò un grosso quantitativo di fumogeni e giochi pirotecnici. Tra questi - oltre alla "torta 100 colpi" (che sparata in aria è capace di raggiungere altezze notevoli con lanci multicolore dalla lunga durata) - anche una ventina di "candele" e alcuni "bengala fireman", nascosti all’interno di un pullman a bordo del quale viaggiavano circa 50 tifosi salernitani. "La scoperta - dissero subito dopo dalla questura palermitana - è arrivata nel corso delle cosiddette ispezioni preventive predisposte nei confronti della tifoseria ospite all'interno dei mezzi diretti allo stadio".