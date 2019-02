Palermo dice "no" alla plastica, vietati piatti e bottiglie: multe fino a 500 euro

“L’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che rende anche Palermo una città ‘Plastic-free’, limitando l’uso della plastica, va nella giusta direzione: alcuni mesi fa in consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno, presentato da Idv, che impegnava il sindaco proprio in questo senso. Siamo soddisfatti del risultato”. Lo dice il presidente della Terza commissione del Consiglio comunale, Paolo Caracausi (Idv) che commenta così la decisione del Comune di "vietare" la plastica.

Previste multe da 50 a 500 euro ai locali che servono ai loro clienti bottiglie, bicchieri o stoviglie di plastica. Sanzioni anche a chi distribuisce il materiale (compresi gli ambulanti). I controlli saranno affidati alla polizia municipale. L'ordinanza di Orlando entrerà in vigore tra due settimane (il 15 febbraio) e prevede che per concerti, manifestazioni, sagre, mercatini ed eventi pubblici sarà vietato commercializzare e distribuire sacchetti e stoviglie non biodegradabili (e quindi bicchieri, piatti, posate, cannucce o bastoncini per mescolare il caffè).

“Proprio in commissione – aggiunge Caracausi – stiamo discutendo del nuovo regolamento sui rifiuti ascoltando le associazioni ambientaliste e la riduzione della plastica, che inquina i fondali marini e i corsi d’acqua, è stata al centro del dibattito. E’ intendimento della commissione prevedere anche nel regolamento una limitazione all’uso della plastica, incentivando l'impiego di materiali biodegradabili”.