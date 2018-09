Comunità induista in festa, anche Orlando alle celebrazioni del Dio Ganesh

Anche a Palermo la comunità Induista ha festeggiato il Ganesh Chaturthi, la festa dedicata al Dio Ganesh, durata diversi giorni e culminata ieri in una processione che ha attraversato diversi quartieri di Palermo per giungere fino alla spiaggia di Vergine Maria. Una festa molto sentita da tutte le comunità Hindu del mondo, per celebrare la nascita di Ganesh, il Dio dalla testa di elefante che ha un forte valore sacro e simbolico per i fedeli.

A Palermo, la comunità mauriziana è quella maggiormente coinvolta, ma alla festa prendono parte anche cittadini palermitani o di altre nazionalità. Il sindaco Leoluca Orlando e l'ambasciatrice d'India in Italia, Reenat Sandhu, hanno preso parte alle celebrazioni.