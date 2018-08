"Rivendevano ai bagarini biglietti per lo stadio", scattano otto Daspo

Avevano architettato una truffa che gli permetteva di avere biglietti per le partite casalinghe del Palermo calcio a prezzo ridotto e rivenderli a prezzo maggiorato ai bagarini. Per questo motivo otto palermitani si sono visti notificare il Daspo.

Tutto nasce da un'indagine della guardia di finanza, che lo scorso febbraio aveva individuato "tre distinti gruppi, dediti alla vendita di biglietti validi per l’accesso agli incontri di calcio disputatisi nel corso dei campionati di serie A, stagioni 2015/2016 e 2016/2017, presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo. I diversi soggetti indagati, complici tra loro, avevano articolato un sistema dedito alla truffa, consistente nell’emissione di titoli ridotti, intestati falsamente a soggetti inesistenti o esistenti ma ignari e rivenduti, da bagarini noti alle forze

dell’ordine, a prezzo maggiorato nei pressi dello stadio in occasione delle manifestazioni sportive, di fatto destinati a persone con generalità diverse non aventi diritto alla riduzione".

Il collaudato sistema di inserimento "di dati anagrafici falsi o non veritieri nel circuito privato delle società calcistiche, non consentiva di effettuare un adeguato e corretto controllo. Si consentiva, cioè, l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di soggetti non identificati e

potenzialmente pericolosi, nonché già gravati da daspo, aggirando di fatto il divieto di accesso".

Da qui le ulteriori indagini della polizia e l'emissione del Daspo nei confronti di: M.P. di 43 anni; G.V. 27 anni; S.G. 38 anni; D.A.V. 43 anni; P.A. 49 anni; F.M. 41 anni; P.A. 31 anni. D.A.A, 58 anni, era già gravato da un Daspo. Pertanto il questore ha disposto l'estensione del provvedimento a 8 anni.