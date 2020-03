Non solo Coronavirus all'ospedale Ingrassia: ragalato un TV maxi schermo al reparto di Cardiologia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questo tiriste momento in cui tutte le energie di solidarietà sono rivolte alla Pandemia da Coronavirus, ci dice Vincenzo Lo Cascio de Il Tuareg Tour Operator, abbiamo voluto dare continuità ad un progetto legato alla fruibilità in corsia di quei confort legati alla vita quotidiana. Di concerto con il Primario di Cardiologia dr Sergio Fasulo avevamo pensato all'inizio dell'anno ad una serie di donazioni che intendiamo onorare nonostante l'emergenza in atto. Quindi nelle prossime 48 ore faremo consegnare al reparto dell'Ospedale Ingrassia, un TV maxi schermo, con relativi accessori, che permetterà ai degenti, oggi tra l'altro penalizzati anche dalla mancanza di visite dei familiari, di seguire le trasmissioni televisive filtrate e prescelte dai sanitari.

Grazie ai Soci de Il Tuareg srl Donata Marino, Pietro Romano, Luigi Solazzo ciò è stato possibile. L'Azienda impegnata a fronteggiare la crisi che ha coinvolto il comparto turistico sposa il concetto che "necessita asciugare le lacrime altrui prima delle proprie". Un atto di generosità che sia auspicio di ripresa dell'economia globale per meglio affrontare le esigenze dei meno fortunati,all'interno della mission sociale che Il Tuareg da tempo si è imposto.