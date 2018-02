Carini, cade da 7 metri di altezza: operaio di 29 anni in prognosi riservata

Incidente sul lavoro a Carini. Un operaio di 29 anni (F.M. le sue iniziali) si trova ricoverato all'ospedale Villa Sofia in prognosi riservata. Il ragazzo ha riportato diverse fratture agli arti inferiori dopo essere caduto da un'altezza di 7 metri - per cause ancora da accertare - mentre stava eseguendo lavori di ripristino della rete elettrica. Si tratta di un operaio dell'Enel e-ditribuzione spa, dell'unità di Partinico. E' successo in via Finaita, a Carini. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Non è comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri - che indagano sull'episodio - e il personale dell'Azienda sanitaria provinciale.