L'annuncio del sindaco: "Nuovo punto Inps a Cefalù"

"D’intesa con il direttore regionale Inps, Sergio Saltalamacchia, e con il direttore provinciale Inps, Saverio Giunta, informo che venerdì 11 gennaio 2019, alle ore 12 presso i locali di via Falcone e Borsellino (con ingresso dal comando della polizia municipale), avrà luogo l’inaugurazione del nuovo punto Inps di Cefalù". A parlare è il sindaco Rosario Lapunzina.

L’accesso al servizio, che erogherà le prestazioni attualmente richiedibili presso i centri Inps di Palermo e di Termini Imerese, sarà possibile su prenotazione, via internet o via telefono, riducendo al minimo i tempi di attesa. "Desidero ringraziare - chiude Lapunzina - i vertici dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disponibilità dimostrata, la quale consente di attuare una politica che semplifica l’accesso ai servizi, arricchendo l’offerta che la Città di Cefalù offre ai propri cittadini e a quelli del comprensorio".

