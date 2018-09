Vigili del fuoco, si insedia il nuovo comandante provinciale Pietro Foderà

Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, l’ingegnere Pietro Foderà subentra all’ingegnere Giampietro Boscaino nominato comandante dei vigili del fuoco di Roma. Oggi Foderà, accompagnato dal dirigente vicario Francesco Fazzari, ha incontrato il personale operativo al quale ha rivolto un caloroso saluto. Quindi ha ricevuto nel proprio ufficio i funzionari tecnici e il personale amministrativo del comando provinciale.

Chi è Pietro Foderà

Ha 64 anni, è coniugato e ha due figlie. Ingegnere civile, abilitato alla professione nel luglio 1978, presso l’Università di Palermo. Specializzato nella sicurezza antinfortunistica presso l’Università di Palermo. Ergonomo e componente della Società italiana di ergonomia, ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste specializzate.

Dopo una significativa esperienza da libero professionista e da ingegnere del Genio civile di Trapani (vincitore di un concorso pubblico), nel giugno 1980 avvia la sua carriera di funzionario tecnico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima presso il Comando provinciale di Palermo e poi a Trapani.

Viene promosso primo dirigente nel 1993. Dopo una lunga esperienza professionale in Sicilia, tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento (in queste ultime due sedi ha anche diretto i comandi provinciali), dal 2004 è stato comandante provinciale a Siena, dal 2009 a Lecce, dal 2011 (promosso dirigente superiore) comandante provinciale a Campobasso, a Reggio Calabria e a Messina.

Nella sua esperienza professionale ha partecipato a diverse attività di soccorso, con compiti di coordinamento e direzione tecnica, in eventi alluvionali, grandi incendi boschivi e calamità naturali, in particolare nelle emergenze sismiche dell’Irpinia (1980), di Mazara del Vallo (1981), di Siracusa (1990), in Abruzzo e nella strage ferroviaria di Viareggio (2009).

A Campobasso ha diretto le operazioni di soccorso per l’emergenza neve del 2012. A Messina ha diretto il dispositivo di soccorso siciliano predisposto per gli eventi internazionali G7 a Taormina e ha coordinato la difficile campagna antincendi estiva del 2017. Docente a contratto in corsi di formazione antincendio e master presso le Università di Palermo, Siena, Lecce e Campobasso, nonchè presso diversi corsi organizzati dagli Ordini professionali tecnici della Sicilia, Toscana, Puglia, Molise e Calabria.

Ha guidato diversi procedimenti di prevenzione incendi in attività a rischio d’incidente rilevante nelle predette regioni e in Sicilia. A Siena si è dedicato al miglioramento delle tecniche e delle conoscenze scientifiche utili alla protezione contro gli incendi nel patrimonio culturale, organizzando attività di sperimentazione e due convegni di livello internazionale.