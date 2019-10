I notai siciliani si riuniscono a Palermo: sabato il secondo congresso regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giorni di dibattito e confronto su diverse tematiche di interesse notarile. Novità fiscali rispetto a nuove leggi e documenti fiscali, associazioni e società professionali, l’intervento del notaio nel contrasto alle attività criminali e nella gestione dei beni confiscati. Sono tra i temi che saranno affrontati oggi a Palazzo Moncada, in via Bandiera 11, sede del Consiglio notarile di Palermo e Termini Imerese in occasione di un convegno organizzato dal Comitato regionale e dal Consiglio.

Nella stessa sede, la mattina di sabato 5 ottobre, sarà ospitato il secondo Congresso regionale dedicato a temi di politica del notariato, previdenza, accesso e deontologia. Un momento di confronto in preparazione del Congresso nazionale della categoria che quest’anno si terrà a Firenze nel mese di novembre. Interverranno Renato Caruso, presidente del Comitato regionale notarile della Sicilia, Mario Marino, presidente del Consiglio notarile di Palermo e Termini Imerese, il notaio Francesco Raponi - Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, il notaio Giovanni Liotta, il professore Michele Perrino, il notaio Angelo Piscitello - Commissione studi tributari del Cnn, il notaio Letizia Russo.