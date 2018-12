Cambio ai vertici della sanità palermitana: ecco i nomi dei nuovi manager

Si insediano come commissari in attesa della conclusione dell’iter di nomina dei direttori generali. All'Asp, per la prima volta, una donna: Daniela Faraoni. Al Policlinico arriva Carlo Picco. A Villa Sofia Walter Messina. E al Civico Roberto Colletti