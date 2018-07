Milza e sorrisi, Nino 'u ballerino ai giovani del Malaspina: "Nella vita si può sbagliare..."

Un’opportunità per i giovani presenti nella struttura penale minorile Malaspina affinché l’apprendimento di un mestiere possa rappresentare un’occasione di riscatto per un futuro all’insegna del lavoro. E' questo il senso della presenza di Antonino Buffa, conosciuto come Nino ‘u Ballerino, all’evento che si è tenuto oggi nel carcere per minorenni, dal titolo “Una pizza per un sorriso” a cura della Federazione Italiana Pizzaioli.

Giunto alla seconda edizione, l’evento è propedeutico a un corso che si terrà in autunno e che mira all’avvio dei giovani detenuti alla figura professionale di aiuto pizzaiolo. “E' stato un piacere per me illustrare ai presenti le modalità con le quali svolgo il mio lavoro – spiega Nino, che nel 2015 ha ricevuto l’Oscar del Cibo di Strada – perché penso che grazie all’apprendimento di un mestiere la vita possa cambiare in meglio: si può sbagliare, ma occorre fare tesoro dei propri errori e andare avanti”.

Nino - si legge in una nota - è attualmente impegnato a portare in giro per la Sicilia le specialità che lo hanno reso noto: l’ultima manifestazione alla quale ha partecipato, in ordine temporale, è stato “Street Food e Artigianato” nella Baia di Cornino, nel Trapanese.