Amap, lavori al canale Scillato: niente acqua in quattro Comuni del Palermitano

L’Amap comunica che, per urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nel canale Scillato, sarà costretta ad interrompere l’approvvigionamento idrico nel Comune di Sciara e nel tratto del canale compreso tra la sorgente Scillato e la botola 46, sita nel Comune di Termini Imerese, in contrada Patteri, per il periodo dal 5 al 7 giugno; nel tratto del canale compreso tra la Botola 33, sita nel Comune di Termini Imerese in Contrada Cortevecchia e la botola 67, sita nello stesso Comune in contrada Pileri, per il periodo dall’ 8 al 10 giugno; nel tratto del canale compreso tra la Botola 94, sita nel Comune di Trabia in Contrada Oleandro, fino al sifone Milicia, sito nel Comune di Altavilla Milicia, per il periodo dal 11 al 12 giugno.

Terminati i lavori di manutenzione di ciascun tratto sopra indicato, l’erogazione si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 48 ore successive. Nei tratti di Canale non interessati dai lavori in argomento, si potrebbero manifestare variazioni al regolare approvvigionamento idropotabile, per l’intera durata delle attività. Si precisa altresì che, le fasi I e II dell’agglomerato industriale di Termini Imerese (IRSAP), subiranno una riduzione dell’erogazione idrica, essendo garantito comunque, il servizio minimo essenziale, mediante la sorgente denominata “Fontana Fridda”. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091-279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 / 800-050911 (esclusivamente da telefono fisso).