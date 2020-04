Raccolta fondi per il reparto di Anestesia e Rianimazione del Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La famiglia Scalia ha deciso di organizzare e sostenere una raccolta fondi per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Cervello di Palermo. "Chiede, pertanto - si legge in una nota - aiuto a tutti quanti atteso che se riusciremo a far salvare una sola vita avremo salvato anche noi stessi. Se puoi Dona anche tu mediante bonifico al c/c IT89I0306909606100000117558 (Banca Intesa San Paolo) intestato a Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus con causale "Nessuno si salva da solo"".