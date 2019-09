Palermo omaggia il quotidiano che ha fatto la storia: nasce via Giornale L'Ora

Palermo sarà la prima città d'Italia ad avere una strada dedicata a un giornale. La città celebra chi fatto la storia del giornalismo fondendo informazione e impegno civile: L'Ora. La Prefettura ha dato l'ok definitivo alla determina di un anno fa del sindaco Leoluca Orlando. Via Giornale L'Ora attraverserà il tratto da via Mariano Stabile a via Pignatelli Aragona.

L'intitolazione sarà domenica, nel centenario dalla nascita di Vittorio Nisticò, storico direttore del giornale. Per ricordarne la figura di giornalista e protagonista di una delle stagioni più difficili della storia italiana, il “Comitato ex giornalisti de L’Ora”, presieduto da Marcello Sorgi, ha infatti promosso una giornata di celebrazioni. Si comincia alle 10,30, in piazzetta Francesco Napoli, dove sarà scoperta una targa commemorativa dal sindaco Leoluca Orlando. Alle 18,30, al Teatro Santa Cecilia, in collaborazione con il Brass Group e con la Biblioteca Centrale della Regione, si terrà un reading di brani di editoriali e di testi di Nisticò pubblicati su "Accadeva in Sicilia" (Sellerio Editore, 2001). Durante la serata sarà proiettato un video di immagini relative a L’Ora, con particolare riferimento alle figure di Vittorio Nisticò, Mauro De Mauro, Salvo Licata e Nino Sofia.

"Per la prima volta in Italia, una strada viene intitolata a un giornale - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando -. Un tributo a un pezzo importante della storia del giornalismo, della storia della lotta contro la mafia e per i diritti di tutti. Fra pochi giorni l'intitolazione della strada dove aveva sede la redazione del quotidiano".