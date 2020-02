Nasce a Palermo l’Associazione “Noi siamo dalla vostra parte”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce a Palermo il 17 febbraio 2020 l’Associazione "Noi siamo dalla vostra parte", l'organizzazione ha come scopo di: promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo e sull'uso sicuro della rete, in modo da agire sul contrasto e la prevenzione di questi fenomeni così diffusi nella nostra società; sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze, con particolare riferimento alle donne e ai minori, che ancora oggi subiscono atti di violenza in ambito familiare e sociale; diffondere i valori della legalità, della giustizia e della sicurezza in ogni ambito sociale. La Presidente dell’associazione è la prof.ssa Marilena Salemi nonché Vicepreside dell’I.C. “Antonio Ugo” di Palermo coadiuvata dal consigliere comunale Salvo Altadonna.

L’associazione ha anche una sezione giovanile gestita dal giovane 14 enne Alessandro Salerno con l’aiuto della giovane Nadia Carapezza, i quali ogni giorno cercano di coinvolgere tutti i loro coetanei in questa lotta. All’interno di questa bellissima squadra abbiamo anche il Dirigente Scolastico dell’I.C “Antonio Ugo di Palermo, Riccardo Ganazzoli, La Dirigente Scolastica dell’I.C “Colozza Bonfiglio” di Palermo, Valeria Catalano, l’avvocato Francesco Leone, la consigliera comunale Sabrina Figuccia, l’on. Piera Aiello membro della commissione parlamentare antimafia e prima donna testimone di giustizia in parlamento e per finire l’associazione ha anche un distaccamento nord Italia che è gestita da Valeria Patella mamma di un ragazzino 13 enne vittima di bullismo. Per contattare la sede centrale di Palermo dell’associazione basta mandare un email a noidiciamonoalbullismo@gmail.com Per contattare il nord Italia basta inviare un e-mail a valeriapatella.giovanipiemonte@gmail.com