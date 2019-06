Termini, Tommaso Chiappa dipinge con gli studenti 30 metri di murale

Trenta metri quadrati di superficie dipinta a mano, 40 figure di diverso colore a grandezza naturale, 100 studenti coinvolti, due mesi di lavoro tra bonifica preliminare dell’area ed esecuzione dell’opera. Sono i numeri del progetto di riqualificazione urbana “People United” dell’artista palermitano Tommaso Chiappa, realizzato in uno spazio adiacente al liceo artistico Gregorio Ugdulena a Termini Imerese. Il dipinto che simboleggia e sostiene una società multiculturale, aperta all’integrazione, sarà inaugurata martedì 11 giugno alle 10 in via Calcedonio Geraci, alla presenza delle autorità scolastiche e cittadine.

Il progetto di riqualificazione è stato realizzato con il patrocinio del Comune e con il contributo dei Centri commerciali e negozi di elettronica, elettrodomestici e articoli per la casa Cascino s.r.l. (main sponsor), il Cral dei dipendenti delle Regione e lo studio legale internazionale Damiani&Damiani di Palermo. Alla realizzazione hanno collaborato gli studenti del liceo, coordinati dall’artista.

La finalità dell’opera è quella di dialogare con il territorio circostante e rendere l’aspetto urbano più gradevole attraverso l’arte, riconquistando alla bellezza e alla fruibilità un luogo periferico e abbandonato. "Si tratta – spiega Tommaso Chiappa - di creare un modello di espressione e comunicazione di valori positivi per il territorio. Il murale è stato realizzato in collaborazione con i ragazzi del liceo artistico, che si sono rappresentati e sono diventati parte centrale dell’opera. Così siamo riusciti a trasformare un ambiente anonimo, degradato e insignificante in un luogo di arte, bellezza e colore. Un’esperienza unica, bisogna ripartire dai giovani e investire sulle nuove generazioni per creare cultura e opportunità nella nostra terra".

Molteplici le valenze educative del progetto: dal prendersi cura di spazi comuni alla riscoperta dello stare insieme lavorando all’aria aperta, fino al messaggio che l’opera veicola, l’integrazione e la socializzazione in una società che è sempre più una somma di solitudini.

Tommaso Chiappa, 36enne palermitano, si è formato artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi nell'Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga- Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Numerose le personali e le collettive in Italia e all’estero a cui ha preso parte. Di recente, si è distinto per aver portato l'arte fuori dai tradizionali circuiti, nei luoghi di lavoro, come fabbriche e uffici. Il suo progetto "Yellow", un ciclo di collettive organizzate per stimolare il confronto artistico tra le diverse realtà italiane, è diventato un libro edito da People & Humanities nel 2018. Di recente, a Sanremo ha tenuto un laboratorio creativo per ragazzi con disabilità su invito dell'Associazione nazionale sindrome di Williams. Nello scorso febbraio ha realizzato una grande istallazione all’interno dell’istituto clinico Maugeri di Pavia.

