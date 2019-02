"Ciao professò...": è morto Giancarlo Stocco, docente a Chimica per oltre 40 anni

C'è chi lo ricorda con i suoi gessetti bianchi sempre in mano e le sue giacche blu piene di macchie. Oppure per le battute e la sua proverbiale gentilezza. Lutto nell'università palermitana: è morto il professore Giancarlo Stocco, per oltre 40 anni docente di Chimica generale nella facoltà di Farmacia e di Chimica. Dal 2011 aveva lasciato l'ateneo e cominciato la vita da pensionato. Aveva 85 anni.

Amato da intere generazioni di studenti, Stocco era il proprietario dello storico lido Fondachello, nella zona di Solanto a Santa Flavia, di cui era profondamente innamorato. "Era un signore con la "S" maiuscola, educato, gentile, affettuoso - ricorda su Facebook chi lo conosceva bene -. Una notizia che ci lascia sbalorditi. Ciao professò...". I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella basilica soluntina di Santa Flavia.