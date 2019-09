E' morto l'ex arcivescovo di Catania Luigi Bommarito, era originario di Terrasini

E' morto a 93 anni monsignor Luigi Bommarito, ex Arcivescovo di Catania. Nato l’1 giugno 1926 a Terrasini, ha ricoperto l'importante carica presso la diocesi etnea dal primo giugno 1988 al 7 giugno 2002. Viveva ormai da tempo nella sua abitazione in provincia di Palermo.

La camera ardente è stata allestita presso la chiesa degli Agonizzanti di Terrasini. I funerali saranno celebrati dai vescovi di Sicilia domani, alle 11, presso la Chiesa madre.

Presbitero dell'arcidiocesi di Monreale, Bommarito fu eletto vescovo ausiliare di Agrigento e vescovo titolare di Vannida il 18 marzo 1976. Il 2 maggio 1980 fu eletto vescovo di Agrigento, dove restò finché, nel giugno 1988, fu chiamato a servire come arcivescovo l'arcidiocesi di Catania. Si ritirò per raggiunti limiti di età.

Monsignor Bommarito fu tra i concelebranti della messa nella valle dei templi del 9 maggio 1993 quando passata alla storia per il celebre anatema lanciato dal papa Wojtyla contro i mafiosi.

Il sindaco Giosuè Maniaci lo ricorda come "uno dei figli migliori di Terrasini". "Si è ricongiunto al Padre - scrive il primo cittadino - nel mese di settembre, mese della Madonna delle Grazie cui era devotissimo e che ci ha insegnato ad amare. Uno dei figli migliori della nostra Terrasini, l'Arcivescovo Emerito Monsignor Bommarito, per tutti Padre Gino, ha affrontato la malattia con fede. Ha servito la Chiesa come un padre misericordioso, buono e solare, insegnandoci i principi evangelici col sorriso e con l'amore, arrivando dalla piccola chiesa di Terrasini a ricoprire gli incarichi di Vescovo di Agrigento e Catania. Ciascuno di noi porterà con sé i ricordi delle sue parole, delle sue prediche, delle sue preghiere. Questa sera saremo noi come comunità terrasinese a pregare tutti insieme per il nostro Padre Gino e soprattutto a ringraziare Dio per avercelo donato".

Fonte CataniaToday