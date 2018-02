E' morto Giuseppe Bruno: "E' stato protagonista della vita politica di Palermo"

"E' stato protagonista della vita politica di Palermo, di lui non dimenticherò mai l’impegno per una Palermo diversa e migliore". Così il sindaco Leoluca Orlando ha ricordato Giuseppe Bruno, 79 anni, avvocato palermitano, morto ieri. Iscritto all'albo cassazionisti dal 1989, aveva il suo studio in via Principe di Villafranca. Classe 1938, aveva origini di Belmonte Mezzagno. Chi lo conosceva bene ha sottolineato così le qualità di Bruno: "Amabilità, signorilità e grandezza d’animo". Orlando ha espresso il suo cordoglio attraverso una nota: “A nome mio personale e della città, esprimo la partecipazione al dolore dei familiari per la scomparsa dell’avvocato".