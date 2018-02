"Addio Maestro": il Foro palermitano piange la morte dell'avvocato Pitucco

Per tutti era "il Maestro". Foro di Palermo in lutto: è morto a 84 anni l'avvocato Eduardo Pitucco. Era iscritto all'albo dei Cassazionisti dal 1973. Pitucco - che aveva il suo studio in via XII gennaio - avrebbe compiuto 85 anni tra pochi giorni. "Un grande maestro la cui vita e la grande capacità professionale resterà sempre impressa nella mia memoria", ha commentato chi ha lavorato per anni insieme a lui. Anche il presidente, i consiglieri dell’Ordine e gli avvocati del Foro di Palermo hanno espresso il loro cordoglio: "Un avvocato - hanno ricordato a PalermoToday - che per tanti anni è stato un punto di riferimento nell'ambito del diritto di famiglia, una grande perdita".