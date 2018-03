Università: è morta Rosa Maria Buccellato, professoressa di Storia medievale

E' morta all'età di 67 anni Rosa Maria Buccellato Dentici, professoressa di Storia Medievale dell'università palermitana. Da pochi anni era in pensione. La docente è morta nella notte tra martedì e mercoledì. Questo il ricordo dell'università: "Aveva lavorato con passione, amore per lo studio e la ricerca e verrà ricordata per la generosità verso gli studenti". Rosa Maria Buccellato era stata assessore alla Cultura al comune di Termini Imerese.

“Per chi l’ha conosciuta - dichiara il rettore Fabrizio Micari, che insieme al corpo accademico, gli studenti e il personale tecnico e amministrativo dell’Università, partecipa con profondo cordoglio al dolore del marito, il professore Giacomo Dentici - sarà difficile dimenticarne il tratto elegante e affabile, il sorriso radioso con cui affrontava anche le situazioni più problematiche, oltre che il magistero che ha arricchito per anni generazioni di giovani impegnati negli studi storici”. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant’Espedito di via Nicolò Garzilli.