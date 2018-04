Palermo-Agrigento, donna trovata morta in strada

Una donna di 52 anni è stata trovata morta al centro della carreggiata della Palermo-Agrigento. E' successo la scorsa notte, intorno all'una, all'altezza di Misilmeri. A fare la macabra scoperta sono stati due poliziotti liberi dal servizio che hanno chiesto l'intervento dei colleghi. Sul posto poi sono arrivati anche i carabinieri.

L'ipotesi più probabile al momento è quella del suicidio. La donna qualche ora dopo è stata riconosciuta dai carabinieri (le forze dell'ordine non hanno dato il suo nome, ndr). Quando è stata trovata in strada era vestita con abiti "casalinghi" (tuta, felpa e ciabatte) e addosso non aveva nulla - né documenti, né cellulare - a parte un mazzo di chiavi, probabilmente di casa.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine si ipotizza che la donna si sia lanciata sotto un’auto o un camion in corsa. Ma al momento della scoperta sul posto non c’era nessuno. Chi ha travolto la cinquantaduenne non si è fermato. Indagini in corso: verranno analizzate le telecamere delle attività commerciali vicine. Sul posto è intervenuto il medico legale. Disposta l'autopsia.