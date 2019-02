Anche i disabili potranno visitare la casa-museo di Pino Puglisi: donato montascale

Anche i disabili potranno visitare la casa-museo del beato Giuseppe Puglisi. Il Rotary Club Palermo-Teatro del Sole donerà alla struttura uno scoiattolo montascale. La consegna è prevista nella Casa del "Figliol Prodigo" in via Brancaccio.

"L’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso questo prezioso strumento - afferma il presidente Maurizio Artale - consentirà di rendere ancora più efficace l’opera di diffusione della memoria del Beato Giuseppe Puglisi, nonché di tutelare i diritti di tutti gli individui, in particolare delle persone più fragili. Vogliamo ringraziare il presidente Roberto La Rocca, tutti i soci del Rotary Club Palermo-Teatro del Sole, in particolar modo il socio Pietro Leto e il presidente della fellowship dei motociclisti Rotariana Sebastiano Valenza per l’attenzione che rivolgono da tanti anni al Centro di Accoglienza Padre Nostro, osservando l’insegnamento del nostro Fondatore: '...e se ognuno fa qualcosa, allora molto si potrà fare…'".