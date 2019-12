Salmone e pesce spada mal conservati ma messi in vendita, sequestrati 15 chili di prodotti

Oltre quindici chili di prodotti ittici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza e dalla polizia municipale a un venditore abusivo perchè erano stati messi in vendita nonostante "il pessimo stato di conservazione". Il commerciante è stato scoperto nel corso di alcuni controlli a Mondello e Sferracavallo

Secondo quanto emerso, sulla bancarella c'erano "circa 15 chili di prodotto, privo di etichettatura e documentazione comprovante la

tracciabilità e in pessimo stato di conservazione e pertanto non idoneo al consumo alimentare umano". Immediato il sequestro della merce, poi distrutta. E' scattata anche una multa che, secondo la legge, può arrivare a 4.500 euro.

Individuato, inoltre, un commerciante abusivo di frutta e verdura. Anche in questo caso è stato sequestrato tutto il prodotto in vendita poiché privo di regolare licenza di vendita su area pubblica. Sono state elevate per entrambi gli esercenti abusivi le sanzioni per la mancata installazione del misuratore fiscale e l’occupazione di suolo pubblico.

