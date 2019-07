Il ministro Toninelli visita la torre di controllo, l'Enav annuncia investimenti per 26 milioni

Nel prossimo quinquennio l'aeroporto Falcone-Borsellino avrà una nuova torre di controllo. Ad annunciare questo e altri investimenti previsti, per un totale di circa 26 milioni di euro, nel corso della visita del ministro Danilo Toninelli nello scalo palermitano sono i vertici dell'Enav (Società nazionale assistenza al volo). Il presidente Nicola Maione e il Chief operating officer Maurizio Paggetti gli hanno illustrato le tecnologie in utilizzo e anticipato come la torre di controllo cambierà nei prossimi anni. Il fine degli interventi è quello di gestire con la massima efficienza il previsto aumento del traffico aereo. Attualmente dalla torre di controllo e dalla sala radar vengono gestiti h24 circa 50 mila movimenti annui con punte giornaliere di 220. Nel 2018 l'incremento dei movimenti è stato dell'8% rispetto al 2017 e nel 2019 il trend è in linea col 2018: al 30 giugno infatti l'aumento è del 10%.

In piano industriale prevede la realizzazione di: una nuova torre di controllo con sistemi di automazione all'avanguardia, un nuovo radar di avvicinamento con nuovi centro radio e sistema di comunicazione; un nuovo sistema rilevamento Windshear, un fenomeno atmosferico presente in prossimità dello scalo siciliano, che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione che può interessare la fase di atterraggio; l'ammodernamento del sistema Ils/Dme per gli atterraggi di precisione e una nuova centrale elettrica per l'alimentazione di tutti i sistemi.

"Siamo particolarmente lieti di aver ospitato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nella nostra torre di controllo. Siamo convinti - dichiara Maione - che grazie al lavoro congiunto di tutti gli attori istituzionali e industriali del settore e gli investimenti già pianificati, potremo continuare a garantire un eccellente servizio per le compagnie aeree e passeggeri visto l'importante aumento del traffico sull'aeroporto di Palermo e creando un volano per lo sviluppo del territorio".

