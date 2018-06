Minacce al presidente dell'Autorità portuale: recapitata una busta con un proiettile

Una busta e un proiettile. Un messaggio dalla facile e macabra interpretazione che è stato mandato al presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti.

Le minacce sono arrivate poco prima che Monti siglasse, con il prefetto, un accordo che mira a innalzare le misure contro le infiltrazioni mafiose e "blindare" gli appalti che stanno per essere aggiudicati. L'Autorità portuale ha infatti in programma - nei quattro porti che ricadono nella sua giurisdizione cioè Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle - investimenti per oltre 250 milioni. Le minacce non hanno influito sulla tabella di marcia di Monti. "Sono dell'avviso - ha detto siglando l'accordo con il prefetto Antonella De Miro - che non ci si possa arrendere di fronte al malaffare non realizzando, fermandosi. Al contrario, vincere la sfida significa realizzare, fare. Ma nel pieno della trasparenza e della legalità".

Solidarietà a Monti arriva dalla Cgil, che parla di "atto intimidatorio volgare e violento". "Siamo vicini all'Autorità portuale per l'importante iniziativa, che condividiamo, del protocollo di legalità sottoscritto ieri per rendere più efficace il contrasto alle infiltrazioni mafiose in vista del maxi investimento annunciato al porto di Palermo", sottolinea il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo.