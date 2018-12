Mercoledì è festa, le bancarelle spuntano di domenica: mercatino abusivo in viale Campania

Un mercatino abusivo. Totalmente abusivo. E' accaduto ieri in viale Campania, dove le bancarelle sono state piazzate senza autorizzazione alcuna. Il mercatino è stato arbitrariamente anticipato, perché mercoledì è Santo Stefano: giorno festivo che ne avrebbe impedito lo svolgimento. Ma a Palermo, si sa, le regole sono fatte per non essere rispettate. E così i mercatari hanno deciso lo stesso di montare bancarelle e tendoni. E pazienza se le automobili parcheggiate sono rimaste bloccate e se il traffico è letteralmente andato in tilt in tutta la zona.

Direte voi, saranno intervenuti i vigili urbani? Niente affatto, malgrado le numerose segnalazioni. "Ho chiamato la municipale - scrive su Facebook Ornella Duca - mi hanno detto che li hanno dovuti lasciare per motivi di ordine pubblico". Come al solito ha prevalso la legge dell'arroganza e del più forte. Che se ne infischia anche del decoro urbano. Per fortuna, ci ha pensato la Rap a ripulire i rifiuti che puntalmente - secondo una prassi dura a morire in tutti i mercatini della città - vengono abbandonati a terra, in spregio di ogni regola. Altro che raccolta differenziata! Chissà se un giorno a Palermo potrà essere revocata la licenza a chi sporca e viola le norme.

"Mi chiedo - domanda Marcello Robotti, presidente dell'associazione Vivo Civile - la legalità e il rispetto delle norme in questa città hanno diverse possibilità di interpretazione o devono essere univoche per tutti? Se io domani mattina mi piazzo al centro di viale Libertà con un banchettino qualsiasi mi lasciano fare?".

